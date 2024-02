Nem a vantagem de ter um jogador a mais desde os 13 minutos do primeiro tempo foi capaz de extrair um melhor futebol do Corinthians neste sábado (27). O time comandado por Mano Menezes não soube aproveitar a expulsão precoce de Rodrigo Souza e foi derrotado por 1 a 0 pelo São Bernardo, em jogo da terceira rodada do Paulistão, no Estádio Primeiro de Maio.