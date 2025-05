"Não tem candidatura nenhuma, vou ficar em São Paulo", diz Tarcísio sobre disputa à Presidência em 2026

Ao discursar no The Plaza, Tarcísio defendeu "um caminho de consenso" para promover um futuro de crescimento do Brasil. O texto foi interpretado como uma leitura política sobre união de candidaturas em 2026.

— Eu confio na mobilização do mercado, na mobilização das forças vivas para transformar o Brasil — afirmou.



— O Delfim (Netto, ex-ministro da Fazenda, que morreu em 2024) falava uma coisa. Crescimento é uma questão de atitude. Se a gente tiver atitude, a gente cresce. As deficiências estão claras, as mazelas estão claras. Agora é sentar, arregaçar as mangas e fazer — completou Tarcísio.