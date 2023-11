Um dos maiores treinadores do voleibol brasileiro, o gaúcho Jorge Schmidt está nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no comando da seleção da Colômbia. Nesta quarta-feira (1), após vencer o México por 3 a 0 (25/23, 25/23 e 25/19) e classificar sua equipe para as quartas de final, o tricampeão da Superliga com a Frangosul/Ginástica (1994-95) e a Ulbra/Canoas (1997-98 e 1998-99) conversou com a reportagem da Rádio Gaúcha e GZH.