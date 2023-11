A seleção brasileira masculina de vôlei avançou de forma direta para as semifinais dos Jogos Pan-Americanos. Na partida que valia a liderança do Grupo A do torneio, o time dirigido por Giuliano Ribas venceu Cuba por 3 sets a 2, com parciais de 25/23, 25/16, 18/25, 25/27 e 18/16, em duas horas de confronto, na manhã desta quarta-feira (1º).