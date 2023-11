O atletismo do Brasil voltou a subir no pódio do Jogos Pan-Americanos de Santiago. Se no primeiro dia foram quatro medalhas, uma de ouro e três de prata, nesta terça-feira (31) foram mais duas pratas, com Felipe Bardi nos 100 metros rasos, e José Fernando "Balotelli" Ferreira no decatlo. Além de um bronze, com Altobeli da Silva nos 5.000 metros.