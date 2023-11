O Brasil segue na briga pelo ouro no futebol masculino dos Jogos Pan-Americanos. Nesta quarta-feira (1ª), a equipe comandada por Ramon Menezes enfrenta o México, às 20h, no Estádio Sausalito, em Viña del Mar. Quem passar irá brigar pelo primeiro lugar com o vencedor do duelo entre Chile e Estados Unidos.