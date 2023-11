Assim como os Jogos Olímpicos, os Jogos Pan-Americanos não constam no calendário do futebol como data Fifa. Desta forma, clubes não são obrigados a liberar seus jogadores e jogadoras. No Pan, a seleção do Chile usou a data do calendário feminino que foi de 23 a 31 de outubro para escalar quatro atletas, entre elas as goleiras Christiane Endler, do Lyon, da França, e Antonia Canales, do Valencia.