A seleção brasileira masculina de vôlei garantiu vaga nas semifinais dos Jogos Pan-Americanos de Santiago, nesta quarta-feira, ao vencer Cuba, na Arena Parque OHiggins, em partida da última rodada da fase de grupos. Um jogo que parecia tranquilo, após o Brasil vencer os dois primeiros sets, complicou-se mais do que o esperado e terminou com um triunfo dramático por 3 sets a 2, com parciais de 25/23, 25/16, 18/25, 25/27 e 18/16.