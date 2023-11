O tênis brasileiro tem novos motivos para sorrir e sonhar. Destaque nos Jogos Olímpicos de Tóquio, a paulista Laura Pigossi ganhou duas medalhas de ouro nos Jogos Pan-Americanos do Chile e ainda recebeu rasgados elogios de Fernando Meligeni, 52 anos, um dos principais nomes da modalidade no país. Em entrevista a GZH, o ex-tenista ainda apontou Luísa Stefani e Bia Haddad Maia como candidatas a se tornarem número 1 do mundo nas duplas e na simples, respectivamente.