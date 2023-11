Às 21h58min da terça-feira, 22 de novembro, Montevidéu vibrou. O Uruguai já ganhava da Bolívia, dominava o jogo e chegava à terceira vitória seguida nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O Estádio Centenario, com 55 mil pessoas, já era uma festa. Mas ficou tudo perfeito aos 23 minutos do segundo tempo, quando Marcelo Bielsa se virou para o banco e, com um gesto rápido, chamou Luis Suárez. Era a senha para o povo uruguaio reencontrar o maior goleador da Celeste.