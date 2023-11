Com gol de brasileiro, o Atlético de Madrid buscou a virada para vencer o Villarreal, por 3 a 1, neste domingo (12), diante de sua torcida, no estádio Civitas Metropolitano, em rodada do Campeonato Espanhol. Samuel Dias Lino, ex-Flamengo e São Bernardo, marcou um dos gols da equipe da casa.