O Barcelona segue vivo na briga pelo título do Campeonato Espanhol e tudo graças a Robert Lewandowski. O polonês marcou os dois gols na virada para cima do Alavés dentro do estádio Olímpico Lluís Companys, pela 13ª rodada da competição. O time de Xavi saiu atrás no placar nos primeiros segundos da partida e precisou correr atrás do prejuízo.