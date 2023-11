Com direito a um gol de peito de Vinicius Júnior, os brasileiros comandaram o Real Madrid na goleada sobre o Valencia por 5 a 1, neste sábado (11), pelo Campeonato Espanhol. Vini Jr. e Rodrygo marcaram duas vezes cada e o segundo ainda contribuiu com duas assistências no estádio Santiago Bernabéu, na capital espanhola.