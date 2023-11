Torcedores de Coritiba e Cruzeiro promoveram uma briga generalizada no gramado do Estádio Durival Britto, conhecido como Vila Capanema, na capital paranaense, durante a partida entre as duas equipes, neste sábado (11), pela 34ª rodada do Brasileirão. A confusão começou já nos acréscimos, logo após o Coritiba abrir o placar.