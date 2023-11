O Girona continua surpreendendo no Campeonato Espanhol. Neste sábado (11), disparou ainda mais na liderança ao derrotar o Rayo Vallecano por 2 a 1, no estádio de Vallecas, em Madrid, pela 13ª rodada do Campeonato Espanhol, jogando pressão sobre Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid.