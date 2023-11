Nem só de Barça e, vamos lá, o Espanyol, vive o futebol na Barcelona. No último domingo, fui conferir, digamos assim, o lado B do futebol local. Eu fui assistir a um jogo do CE Europa, pela quarta divisão espanhola, a Segunda B RFEF. Jogo raiz, futebol sem requinte. Foi como se tivesse entrado em um túnel do tempo.