A reta final do Brasileirão é marcada por um novo capítulo na relação entre Grêmio e Ferreira. Após inúmeros impasses contratuais e sucessivas lesões, o atacante está recuperando seu espaço no elenco e, mesmo entrando no segundo tempo dos jogos, é considerado um trunfo importante do técnico Renato Portaluppi na briga pelo título.