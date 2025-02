A janela do Inter passa por Minas Gerais

William é um dos alvos do Inter.

Se o negócio for concretizado — o Cruzeiro se posicionou negativamente nesta terça-feira (25) —, William chega para ser o lateral-direito titular, sem dúvida. Mesmo que Braian Aguirre tenha melhorado seu rendimento, ainda está longe do que precisa o Inter.

Porém, o Inter pensa nele para ser alternativa a Alan Patrick. A ausência do camisa 10 deixou um buraco no time e fez a direção se alertar de que atravessar a temporada sem um reserva minimamente a altura é quase suicida.

Alan completará 34 anos em maio. Em 2024, foram três lesões e um período longo fora do time. A temporada é longa , e ele, claro, precisará de alguns períodos de descanso. Para esses momentos, o clube está buscando Igor Gomes.

Quer receber as notícias mais importantes do Colorado? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Inter.