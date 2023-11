O lateral-direito Rafael Ramos, do Corinthians, foi absolvido pelo Juizado do Torcedor e Grandes Eventos do Foro Central no processo em que respondia por uma suposta injúria racial contra o volante Edenílson, que na época atuava pelo Inter. A denúncia aconteceu após a partida entre os dois clubes, no Beira-Rio, válida pelo Campeonato Brasileiro, em maio de 2022.