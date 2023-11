O Comitê Olímpico do Brasil (COB) informou nesta sexta-feira (3) que o caso de roubo, no prédio onde a delegação está instalada na Vila Pan-Americana, em Santiago, foi mais grave do que inicialmente havia sido divulgado. Na manhã passada, a informação era de que dois homens haviam sido detidos dentro do local onde ficam guardados equipamentos dos atletas, como uniformes, tênis e material de competição, e que todo o material teria sido recuperado pela polícia local.