O gaúcho Samuel Albrecht, 42 anos, do Veleiros do Sul, e a carioca Gabriela Nicolino, 34, do Iate Clube do Rio de Janeiro, conquistaram a classificação para os Jogos Olímpicos de Paris nesta quinta-feira (2). Os velejadores da classe Nacra 17 da vela avançaram em terceiro lugar para a disputa da medal race, que irá definir as posições de pódio. De quebra, ainda garantiram para o Brasil a vaga ofertada para a América do Sul.