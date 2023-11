O Brasil mostrou sua força na ginástica rítmica nesta quinta-feira (2). Após o quarto lugar da equipe de conjunto no último Campeonato Mundial, e da classificação para os Jogos Olímpicos de Paris, a seleção fez uma ótima estreia na disputa por pódios dos Jogos Pan-Americanos. Foram dois ouros conquistados, com Bárbara Domingos, no individual geral, e no conjunto. Maria Eduarda Alexandre ainda foi bronze na disputa individual.