Rossi sofre pressão da família para sair do Rio após tiros em seu carro e pode deixar Flamengo

Argentino informou em nota que está bem. Gilvan de Souza / Flamengo/Divulgação

A tentativa de assalto que os jogadores do Flamengo sofreram na volta ao Rio de Janeiro após empate com o Central Córdoba, por 1 a 1, quarta-feira (7), pela Libertadores, pode ter consequências que o clube não esperava.

Rossi, que completou 100 jogos no Flamengo na partida na Argentina, teve o carro blindado alvejado quatro vezes pelos bandidos e, apesar de tranquilizar torcedores e companheiros, não tem presença confirmada no clube por causa do enorme susto. O goleiro sofre enorme pressão dos familiares para deixar o país e avalia pedir uma rescisão do contrato.

A delegação flamenguista desembarcou no Rio por volta das 5h30min desta quinta-feira (8). A tentativa de assalto aconteceu na Linha Amarela, na altura de Bonsucesso, e foi o goleiro argentino quem mais passou sufoco, ao ver bandidos disparando contra seu SUV.

Tiro na porta

Se o carro não fosse blindado, uma tragédia poderia ter ocorrido. Um tiro atingiu a porta do motorista, outro a parte traseira do mesmo lado, enquanto os outros dois foram do lado oposto, dos passageiros, no vidro traseiro e no retrovisor.

Sabri, a mulher do goleiro, parece a mais revoltada com o caso. De acordo com pessoas próximas de Rossi, ela teria pedido para que o argentino deixe o clube e que eles mudem de país.

O casal tem um filho, Bauti, de apenas 1 ano e 7 meses. Outra alternativa seria que a família morasse em outra cidade enquanto o futuro não é definido. Seus pais, Horácio e Nimia também fazem coro por troca de "casa".

Via assessoria, o goleiro informou que os familiares passam bem e se recuperam do ocorrido. Rossi evitou ir além, mas torcedores já temem que a saída seja a única opção.

Dirigentes do Flamengo também ficaram horrorizados com o caso e temem que futuros reforços mudem de ideia por causa da falta de segurança no Rio de Janeiro relatada pelo argentino.

O clube divulgou nota informando que irá rever os protocolos de segurança adotados em desembarques realizados no período da madrugada.

Confira a nota do Flamengo

O Clube de Regatas do Flamengo informa que, conforme divulgado em boletim de imprensa na madrugada desta quinta-feira (8), alguns de seus atletas foram alvo de uma tentativa de assalto ao retornarem para suas casas em seus carros, por volta das 5h30min da manhã, após o desembarque no Rio de Janeiro.

A ocorrência se deu na Linha Amarela, na altura de Bonsucesso, quando o veículo blindado em que estava o goleiro Rossi chegou a ser atingido por quatro disparos. Felizmente, nenhum atleta ou ocupante dos veículos foi ferido, e todos se encontram em segurança.

Desde o ocorrido, o clube está em contato com as autoridades de segurança pública competentes, colaborando com as investigações e tomando todas as medidas cabíveis. O Flamengo também está prestando total suporte aos atletas envolvidos.

O clube agradece as inúmeras manifestações de apoio e solidariedade recebidas ao longo do dia, em nome dos seus jogadores.