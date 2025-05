Com novo técnico e reforços anunciados, Veranópolis se prepara para a Divisão de Acesso

Gelson Conte acumula passagens por equipes como o Aimoré. Porthus Junior / Agencia RBS

A semana é de novidades no Antônio David Farina. Primeiro, o Veranópolis anunciou a saída do técnico Mário Roberto Vieira Pereira, que sequer fez sua estreia no comando do Pentacolor. Gelson Conte, de 56 anos, foi o escolhido para dirigir o time na Divisão de Acesso. O treinador estava no Primavera-AC desde a temporada passada.

Depois, o departamento de futebol tratou de anunciar reforços para o elenco do novo comandante.

O clube confirmou as vindas de Edson Silva de Amorim, de 30 anos, volante que passou por clubes como Jaraguá, Juara, Guaporé, Real Ariquemes, Porto Velho-ES e Capital FC; além dos atacantes Romario Simões e Wesley Santos.

Romario, de 25 anos, esteve no Abecat-GO, onde marcou um gol em 10 jogos. Já Wesley, de 24, surgiu na base do Santos e vestiu ainda as camisas de Rondonópolis, Monte Azul e Concórdia. Pela equipe catarinense, o jogador atuou em seis partidas, com um gol e uma assistência.

O Veranópolis estreia na Divisão de Acesso no dia 18, diante do Aimoré. A partida ocorre no Estádio Cristo Rei, em São Leopoldo, às 16h.