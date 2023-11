O Brasil conquistou a medalha de bronze na disputa feminina por equipes do tênis de mesa. Neste sábado (4), as irmãs Bruna e Giulia Takahashi e Bruna Alexandre foram superadas pelos Estados Unidos por 3 a 0 e não passaram para a final. Como os perdedores de semifinais conquistam um lugar no pódio, as brasileiras terminaram em terceiro lugar.