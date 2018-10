Jogo e algo mais Os sobreviventes do futebol gaúcho: histórias de quem participa da Copa Wianey Carlet Jogadores, técnicos e dirigentes que disputam a Copa Wianey Carlet, única competição profissional do futebol gaúcho no segundo semestre, enfrentam estádios vazios e condições precárias, mas não deixam de sonhar com o glamour dos grandes jogos