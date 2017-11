A fase não é nada boa no Real Madrid. Após perder para o Girona no último domingo, os Merengues caíram para o Tottenham, na última quarta-feira, pela Liga dos Campeões. Apesar do momento ruim na temporada, o técnico Zinedine Zidane deixou claro que o time não passa por crise.

No Campeonato Espanhol, o Real Madrid é apenas o terceiro colocado, com 20 pontos, a oito do líder Barcelona. Na Liga dos Campeões, está em segundo no Grupo H, com sete pontos.