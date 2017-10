O técnico francês Zinedine Zidane demonstrou confiança nas possibilidades do Real Madrid na Liga, garantindo que o time vai se recuperar após a derrota sofrida para o Girona, neste domingo, deixando o time merengue a oito pontos do líder Barcelona.

"Nos faltou o segundo gol. Jogamos bem o segundo tempo e foram detalhes. O primeiro gol do rival foi em jogada de lateral, não estivemos muito concentrados", explicou Zizou, que na segunda-feira foi eleito o melhor técnico do ano pela Fifa

No sábado, o líder Barcelona venceu o Athletic Bilbao (12º) por 2 a 0, enquanto o segundo colocado Valencia superou o Alavés (19º) por 2 a 1. O Real Madrid se mantém na terceira colocação com 20 pontos, a quatro do Valencia (2º) e a oito do principal rival no campeonato, o grande rival Barcelona.