O goleiro Robin Zentner deixou bem claro por que acabou na posição — e não como um jogador de linha. No empate do Mainz com o Borussia M'gladbach fora de casa, Zentner errou os cálculos e chutou o ar — o lance bizarro ocorreu dentro da área, mas ele conseguiu se recuperar parcialmente para evitar o gol.

No fim das contas, o jogo pela 11ª rodada do Campeonato Alemão terminou empatado em 1 a 1. O Mainz é o 13° colocado, com 12 pontos. Robin Zentner, de 23 anos, é alemão e iniciou a carreira no Mainz em 2012. Ele voltou ao clube nesta temporada depois de dois anos emprestado ao Holstein Kiel.