Em confronto direto pela segunda posição do Grupo G da Liga dos Campeões, o Porto venceu o RB Leipzig por 3 a 1 no Estádio do Dragão. Os gols da partida foram marcados por Hector Herrera e Maxi Pereira para os mandantes, enquanto Timo Werner descontou para os visitantes.

Com esse resultado, os lusos sobem para a segunda posição da chave, com seis pontos. Os alemães estão em terceiro, com quatro. O Besiktas é o líder, com 10, enquanto o Monaco aparece em último, com apenas dois pontos.