Paul Ellis / AFP

Apesar do início sem emoção, o confronto entre Liverpool e Maribor ganhou impacto nos minutos finais da primeira etapa e foi decidido no segundo tempo. Com gols de Sturridge, Salah e Emre Can, os Reds conseguiram fazer o dever de casa (3 a 0) e se mantiveram na liderança da chave da Liga dos Campeões, agora com oito pontos. Por outro lado, os eslovenos não conseguiram reagir e seguem na lanterna do Grupo E, com um ponto.

Melhor em campo, o Liverpool exerceu pressão sobre o Maribor desde os primeiros minutos de jogo. Evitando dar espaços ao adversário, os Reds chegaram a ter 85% de posse de bola antes dos 20 minutos. Porém, a melhor chance do primeiro tempo só aconteceu aos 29, quando Chamberlain lançou pela direita e Firmino subiu para desviar de cabeça, a bola ainda bateu no marcador e ia encobrindo Handanovic, mas o goleiro se esticou todo para concluir a principal defesa da etapa.

Sem Philippe Coutinho, vetado por conta de problema muscular na coxa, o técnico Jürgen Klopp optou por escalar Oxlade-Chamberlain no ataque titular e teve o resultado esperado. Durante o primeiro tempo, o jogador conseguiu oferecer perigo ao adversário e deixar seus companheiros em boas situações, como aos 42 minutos, quando o meia de origem mandou a bola para Firmino dentro da área e o brasileiro deixou nos pés de Salah, que tentou o chute de primeira, mas mandou por cima do gol.

Depois de alguns cruzamentos para dentro da área, o egípcio ganhou na insistência e abriu o placar aos três minutos do segundo tempo. De cara para o gol, Arnold deixou na medida para Salah desviar um tanto torto e balançar as redes. O Liverpool teve uma ótima chance de ampliar a vantagem quando Roberto Firmino recebeu na ponta direita, driblou o marcador mas acabou derrubado dentro da área. Corretamente, o juiz marcou a penalidade que foi batida por Milner e concluída com defesa de Handanovic.

A partir de então, só deu Liverpool. A equipe que apresentou dificuldades para finalizar durante o primeiro tempo, conseguiu se impor ainda mais. A defesa do Maribor até tentou se fechar, mas nada que barrasse os Reds. Com toques certeiros da equipe inglesa, Emre Can chutou em cima de Milner, que deu um tapa na bola e devolveu nos pés do alemão, que colocou a bola no cantinho de Handanovic, deixando o arqueiro sem chances.

Atuando mais recuado, poucas vezes o Maribor chegou no campo dos rivais. A melhor chance da equipe eslovena foi quando Milec pegou um rebote na intermediária e mandou um forte chute na direção de Karius, que caiu para fazer a defesa com segurança. Do outro lado, o Liverpool seguiu atacando e ainda conseguiu ampliar o placar nos minutos finais do duelo. Após cruzamento pela esquerda, Sturridge arriscou e conseguiu o domínio dentro da área, finalizando de perna esquerda para balançar as redes de Handanovic pela última vez aos 44 minutos. Apesar dos três minutos de acréscimos, nada mudou em campo.

SEVILLA BATE SPARTAK E MANTÉM TERCEIRA COLOCAÇÃO

No outro confronto do Grupo E, o Sevilla venceu o Spartak Moscou por 2 a 1, no estádio Ramón Sánchez Pizjuán. Clement Lenglet abriu o placar para os espanhóis aos 32 minutos do primeiro tempo.