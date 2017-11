Após saga na primeira fase, quando disputou dois jogos no mesmo dia, Ijuí acabou tendo que desistir de jogar o mata-mata André Feltes / Especial

Duas equipes do interior gaúcho tiveram que abrir mão de disputar a fase decisiva do Gauchão feminino por um fato inusitado. Diversas atletas do Esporte Clube Ijuí e do Sport Club Rio Grande participarão do Exame Nacional do Ensino Médico (Enem) e não poderão entrar em campo nas datas estipuladas para as quartas de final da competição.

O primeiro time a desistir do mata-mata foi o Esporte Clube Ijuí, que se classificou como oitavo colocado na classificação geral e jogaria contra o Grêmio, dono da melhor campanha. Os jogos estavam originalmente marcados para os dias 5/11 e 12/11, justamente os dois domingos em que ocorrerão as provas do exame.

— Eu tenho seis atletas do meu grupo titular que vão fazer o Enem e não poderiam viajar. Não posso tirar a oportunidade das meninas, é uma coisa muito importante na vida delas. AÍ a gente resolveu desistir para não tomar uma punição por WO — explica Marli Lourenzon, técnica e presidente do Ijuí.

As direções de Grêmio e Ijuí até chegaram a um acordo para antecipar a partida de ida, em Ijuí, para o sábado (4), véspera do primeiro dia do exame. No entanto, não houve acerto entre os clubes em relação à data do jogo de volta, apesar das alternativas propostas pela Associação Gaúcha de Futebol Feminino (AGFF), organizadora do campeonato.

A entidade esclarece que as datas da fase final já estavam marcadas desde maio, quando ocorreu o Congresso Técnico da competição, e lamenta que os clubes não tenham chegado a um acordo para remarcar jogo.

— As datas já estavam combinadas desde o início do campeonato, quando o Enem nem estava marcado. Normalmente, quando ocorre isso, os clubes se organizam e combinam as datas entre si. Nós oferecemos seis datas, 2/11, 4/11, 5/11, 11/11, 12/11 e 15/11, para realizar os dois jogos, mas infelizmente não houve acerto entre os clubes. Estou triste com isso - lamenta o presidente da AGFF, Carlos Alberto de Souza, o Neco.

No dia 16 de setembro, o Ijuí disputou duas partidas em Lajeado, contra o Guarani (no detalhe) e o Estrela, somando quatro pontos. André Feltes / Especial

Após a desistência do Ijuí, que ganhou notoriedade na primeira fase por ter somado quatro pontos em dois jogos disputados no mesmo dia, a vaga foi oferecida ao Sport Club Rio Grande, o único terceiro colocado da primeira fase que havia ficado de fora do mata-mata. Contudo, o time da Zona Sul também abriu mão da disputa pelo mesmo motivo.

— Muitas das nossas meninas iriam fazer a prova do Enem e tinha também o pessoal da diretoria que iria trabalhar (no exame). E, além disso, ficou muito em cima. Como a gente não se classificou, eu já tinha dispensado as meninas — esclarece a diretora de futebol feminino do Rio Grande, Rosângela Solano.

Desta forma, a oitava vaga ficou com o Sapucaiense, que havia terminado em quarto colocado da Chave B, com pontuação inclusive superior à de Ijuí e Rio Grande.

— Tentamos fazer o melhor possível e ficamos fora por detalhe. Agora, o cavalo passou encilhado e vamos aproveitar a oportunidade que nos foi dada — afirma o técnico do Sapucaiense, Newton Corrêa.

Desta forma, estão classificados para as quartas de final as seguintes equipes: Grêmio, Inter, Mundo Novo (Três Coroas), Black Show (Guaíba), João Emílio (Candiota), Guarani (Lajeado), Oriente (Canoas) e Sapucaiense (Sapucaia do Sul).





Confira o dia e o local dos jogos de ida, todos marcados para às 16h:

02/11 (quinta): Oriente X Inter – Campo dos Eucaliptos, em Canoas

05/11 (domingo): Sapucaiense X Grêmio – Estádio Arthur Mesquita Dias, em Sapucaia do Sul

05/11 (domingo): Guarani X Mundo Novo – Estádio Elísio Trevisol, em Lajeado