O Real Madrid vive o seu pior momento sob o comando de Zinédine Zidane. Nos últimos cinco jogos, foram 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. Além de estar na terceira colocação no Campeonato Espanhol, o clube é o vice-líder do Grupo H na Liga dos Campeões da Europa, atrás do Tottenham, que com a vitória de ontem garantiu classificação às oitavas de final da competição.