Depois de perder Berrío, o Flamengo terá mais um desfalque nos próximos jogos. O zagueiro Réver sofreu uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito após receber uma pancada de Marcos Júnior no Fla x Flu da última quarta-feira, no Maracanã. O Rubro-Negro não divulgou o prazo de retorno do capitão do time, mas informou que ele já iniciou tratamento.