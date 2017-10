Washington Alves / CPB

O Comitê Paraolímpico Brasileiro (CPB) convocou novamente as equipes que participarão dos Mundiais Paralímpicos de halterofilismo e natação, do dia 2 a 8 de dezembro, na Cidade do México. Ao todo, 34 atletas foram chamados — 17 de cada modalidade. As competições inicialmente ocorreriam de 30 de outubro a 6 de novembro, mas foram adiadas em decorrência do forte terremoto que assolou a região.

A maioria dos atletas convocados estará em ação neste fim de semana na terceira e última etapa nacional do Circuito Loterias Caixa de Atletismo, Halterofilismo e Natação. A partir de sexta até domingo, mais de 900 competidores estarão em ação no Centro de Treinamento Paraolímpico, em São Paulo.

O Mundial de Halterofilismo acontecerá do dia 2 e 8 de dezembro, no Ginásio Olímpico Juan de la Barrera. Dos 17 brasileiros na disputa, seis competirão na categoria júnior e outros 11 no adulto.

Já a natação terá sua versão do Mundial do dia 2 a 7 de dezembro, na Piscina Olímpica Francisco Márquez — sede da modalidade nos Jogos Olímpicos de 1968. Dezessete nadadores do Brasil irão compor a equipe nacional na Cidade do México.

A única baixa da equipe em relação à primeira convocação é o nadador Matheus Rheine, da classe S11 (cegos totais). Ele não viajará com o restante da delegação por causa de lesões nos ombros. O catarinense precisará passar por cirurgia e não se recuperará a tempo.

Ao mesmo tempo, neste fim de semana, será disputado o Campeonato Brasileiro de Esgrima em Cadeira de Rodas, também no CT. Os esgrimistas brasileiros também seguem em preparação para a sua versão do Mundial, de 7 a 12 de novembro, em Roma, na Itália.



Confira os convocados para os Mundiais:

Halterofilismo



Adulto

Amanda Aparecida Santos de Sousa (73 kg)

Bruno Pinheiro Carra (59kg)

Evânio Rodrigues da Silva (88kg)

João Maria de França Júnior (54kg)

Márcia Cristina de Menezes (86kg)

Maria Luzineide Santos de Oliveira (45kg)

Mariana D'Andrea (61kg)

Mateus de Assis Silva (97kg)

Renê Belcássia da Silva Souza (55kg)

Tayana de Souza Medeiros (86kg)

Terezinha Mulato dos Santos Atleta (67kg)



Júnior

Heleno Victor de Melo Silva(65kg)

Lucas Manoel Galvão dos Santos (49kg)

Marcos Gabriel Terentino Cruzato (49kg)

Maria Rita Martins de Oliveira (79kg)

Mariana D’Andrea (61kg)

Mateus de Assis Silva (97kg)

Vinícius Menezes de Freitas (72kg)

Vitor Afonso Santos da Silva (107kg)



Natação

Adulto