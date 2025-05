Como foi a atuação de Luan Cândido na ponta esquerda no empate do Grêmio com o Atlético Grau

Lateral-esquerdo atuou improvisado por 45 minutos. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

O Grêmio teve uma novidade no time que empatou com o Atlético Grau, no Peru, na noite de quarta-feira (7): Luan Cândido. O lateral-esquerdo foi improvisado como ponta-esquerda pela primeira vez no Tricolor. Zero Hora apresenta os números da atuação do jogador na Copa Sul-Americana.

O técnico Mano Menezes justificou a escalação do atleta pela ausência de Amuzu e Aravena. Além da baixa dos estrangeiros, em fase final de aprimoramento físico de problemas recentes, Cristian Olivera foi preservado no começo da partida. A opção foi por dobrar laterais com Esteves na função original.

— Escolhemos Luan (Cândido), que é um pouco fora do normal, porque tanto o Esteves quanto ele já fizeram essa função. Mas faltou um pouco de entrosamento, sem dúvida nenhuma, para todos — argumentou Mano.

A improvisação durou apenas 45 minutos. Segundo o Sofascore, site que faz levantamento estatísticos, Luan tocou na bola 21 vezes neste período.

Além disso, ele acertou um cruzamento, teve um índice de acerto de passes de 75%, driblou apenas uma vez, perdeu sete vezes a posse. O lateral improvisado também conseguiu recuperar a bola numa ocasião e deu um chute para fora.

Terceiro jogo

Luan Cândido entrou em campo apenas pela terceira vez pelo Grêmio. Ele tinha atuado contra o Inter, na final do Gauchão, por quatro minutos, e diante do Athletic-MG, pela Copa do Brasil, quando foi expulso antes do término da primeira etapa.

No Peru, a mudança no intervalo, com a saída do lateral, que chegou a ser adiantado para o meio-campo também no Bragantino, rendeu uma postura mais ofensiva ao time. O titular Kike Olivera ingressou, mas não mudou o placar, apenas a postura da equipe.

Contra o Bragantino, no sábado (10), na Arena, o técnico Mano Menezes não poderá escalar Luan Cândido. Ele pertence ao clube paulista e há um “acordo de cavalheiros”, que coloca uma multa para impedir que enfrente os detentores dos direitos econômicos.

Os valores não foram revelados, mas o Tricolor deve apostar no retorno de Marlon à lateral-esquerda. Ele já atuou pelo Cruzeiro na Sul-Americana e não pode jogar na fase de grupos.