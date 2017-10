A semana 7 da NFL teve dois times ganhando de zero, atuações espetaculares de Ezekiel Elliott e Todd Gurley, lesões de Jay Cutler e Carson Palmer, além de uma vitória convincente do New England Patriots na reedição do Super Bowl 51. Veja os destaques da rodada.

Derek Carr e o Raiders aparecem

Thearon W. Henderso / Getty Images/AFP

O ataque do Oakland Raiders finalmente funcionou, o time de Derek Carr conseguiu uma virada com o relógio zerado sobre o forte Kansas City Chiefs por 31 a 30 na abertura da semana 7, na quinta-feira. O Chiefs, que começou o ano com cinco vitórias, sofre a sua segunda derrota em sequência.

Mesmo sem Dalvin Cook, Vikings corre bem

Hannah Foslien / Getty Images/AFP

O jogo terrestre do Minnesota Vikings é potente. Mesmo depois de perder Dalvin Cook para toda a temporada, o time continua vencendo pelo chão. No 24 a 16 sobre o Baltimore Ravens, o Vikings teve 113 jardas e um touchdown de Latavius Murray, além de 47 jardas de Jerrick McKinnon. O Ravens perdeu Mike Wallace por lesão no início da partida e não produziu quase nada ofensivamente.

O espetáculo de McVay no Reino Unido

Los Angeles Rams / Divulgação

O Los Angeles Rams é um novo time sob o comando de Sean McVay e Wade Phillips. O ataque produz com regularidade, e a defesa tem crescido. Jared Goff foi consistente, enquanto Todd Gurley deu um novo espetáculo — 106 jardas terrestres e um touchdown, além de 48 jardas recebidas. Resultado: em Londres, 33 a 0 sobre o rival Arizona Cardinals, que perdeu o quarterback Carson Palmer por oito semanas com uma fratura no braço.

Quem precisa de ataque?

Jonathan Daniel / Getty Images/AFP

Um time não vencia um jogo com o seu quarterback completando menos de cinco passes desde o Denver Broncos de Tim Tebow, em 2011. O Chicago Bears fez exatamente isso ao bater o Carolina Panthers por 17 a 3. Mitchell Trubisky completou quatro de sete passes para 107 jardas. O ataque terrestre também fez pouco, com 68 jardas somadas. Mas a defesa atropelou o ataque liderado por Cam Newton, com direito a dois touchdowns do safety novato Eddie Jackson — um fumble recuperado e uma interceptação retornados.

Dolphins terá que viver sem Cutler. Isso é ruim?

Mike Ehrmann / Getty Images/AFP

O Miami Dolphins perdia para o New York Jets. Jay Cutler se machucou — e deve ficar fora de duas a três semanas com uma fratura nas costelas. Matt Moore entrou e sofreu no começo, mas conseguiu conduzir o seu time à virada. O 31 a 28 mantém as esperanças do time de Adam Gase, que terá que confiar no seu reserva.

A defesa do Jaguars é espetacular

Joe Robbins / Getty Images/AFP

Os altos investimentos em defensores tem gerado grandes dividendos. A defesa mais prolífica da liga não permitiu pontos do Indianapolis Colts. Mesmo sem Leonard Fournette, o ataque também foi sólido, com um bom jogo de Blake Bortles e 169 jardas corridas entre T.J. Yeldon e Chris Ivory. O Jaguars é a primeira defesa a ter pelo menos 10 sacks em dois jogos nos primeiros sete de uma temporada. O Colts ainda perdeu o jovem safety Malik Hooker pela temporada com ruptura dos ligamentos cruzado anterior e medial colateral. Outro time a perder de zero na rodada foi o Denver Broncos, que sofreu na linha ofensiva e levou 21 pontos do Los Angeles Chargers.

Titans sofre no ataque, mas domina na defesa

Jason Miller / Getty Images/AFP

Marcus Mariota ainda está longe da condição física ideal com uma lesão muscular. Só dentro do pocket, ele sofreu com o bom front seven do Cleveland Browns. Mas o ataque do time de Ohio é fraco e foi facilmente dominado — com direito a mais uma troca de quarterback, na saída de DeShone Kizer para a entrada de Cody Kessler. Um field goal de Ryan Succop na prorrogação garantiu a vitória magra do Titans por 12 a 9 em um jogo sem touchdowns.

Sem Aaron Rodgers, sem esperanças

Stacy Revere / Getty Images/AFP

O Green Bay Packers era um time competitivo. Sem Aaron Rodgers, isso ficou no passado. No primeiro jogo como titular, Brett Hundley não acertou nenhum passe em que a bola viajou mais de 15 jardas. Mesmo com duas interceptações sobre Drew Brees no primeiro tempo e 131 jardas do running back novato Aaron Jones, o Packers não teve força no segundo tempo. O Saints estabeleceu o jogo terrestre com Mark Ingram e Alvin Kamara e ficou com a vitória — e com a liderança da NFC Sul.

Zeke é decisivo

Ezra Shaw / Getty Images/AFP

Ezekiel Elliott precisou conseguir um efeito suspensivo dias antes para poder enfrentar o San Francisco 49ers no clássico da Conferência Nacional. Sorte do Dallas Cowboys. O running back fez 147 jardas e dois touchdowns por terra, além de 72 jardas e um touchdown pelo ar para comandar a vitória tranquila por 40 a 10. O 49ers contou com a estreia como titular do quarterback novato C.J. Beathard, mas ele sofreu dois fumbles no jogo.

Bem menos emoção, mas nova vitória do Patriots

Maddie Meyer / Getty Images/AFP