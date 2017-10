Reprodução / Instagram

O famoso show do intervalo do Super Bowl — campeonato da liga de futebol americano — já tem atração confirmada para a próxima edição: o cantor Justin Timberlake se apresenta na final do evento, que deve ocorrer no dia 4 de fevereiro de 2018, em Minnesota, Estados Unidos. A informação foi confirmada no domingo (22) pela NFL.

Vencedor de dez prêmios Grammy, Timberlake comemorou a notícia em sua conta no Instagram fazendo um trocadilho. "Eu tenho o tempo, metade do tempo", escreveu o cantor. A expressão "half time" refere-se ao intervalo da partida, que dura, em média, 30 minutos.

A próxima edição do Super Bowl será no U.S. Bank Stadium, inaugurado em 2016 pelo Minnesota Vikings, time profissional de futebol americano. O show do intervalo da partida começou a ganhar destaque com a apresentação do cantor Michael Jackson em 1993.

Não é a primeira vez que Timberlake participa do evento, mas será a primeira como atração principal. Em janeiro de 2004, ele cantou ao lado de Janet Jackson.