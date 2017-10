Camila Kosachenco / Divulgação

Depois de causar furor na sua chegada ao Brasil usando roupas floridas, meias e chinelos, John Mayer roubou a cena novamente. Desta vez, foi no palco do Allianz Parque, em São Paulo, na quarta-feira (18), durante o primeiro show da turnê The Search for Everything.

Em uma apresentação que empolgou a plateia, John levou os fãs ao delírio quando, no meio da música Queen of California, mostrou a coreografia que aprendeu por aqui. Fazendo sarradas no ar e dançando no centro do palco, o cantor arrancou gargalhadas do público.

Vestindo um look menos excêntrico - calça e camiseta preta -, John ganhou "Parabéns a você" da plateia, em homenagem ao aniversário do músico, que completou 40 anos na segunda-feira (16).

Se por um lado John ousa na hora de se vestir, por outro ele parece um pouco mais simples. A julgar pelas comidas que foram servidas no estádio paulistano, o cantor não parece afeito a muitas invenções na cozinha. Sob comando do restaurante Capim Santo, foram preparados pratos como sopa e salmão com vinagrete de cebola roxa.

JOHN MAYER COM A TURNÊ THE SEARCH FOR EVERYTHING

Dia 24 de outubro, terça-feira, às 21h

Anfiteatro Beira-Rio (Av. Padre Cacique, 891 – Praia de Belas – Porto Alegre/RS)

INGRESSOS

De terça-feira, 20 de junho, às 10h até sexta-feira, 23 de junho, às 9h59min

Venda para público geral: a partir de sexta-feira, 23 de junho, às 10h

Ponto de venda: livepass.com.br