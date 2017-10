O Brasil conquistou resultados interessantes em duas competições simultâneas de canoagem slalom. No último final de semana, o país somou 22 medalhas no Pan-Americano e Sul-Americano da modalidade. Ambas as competições foram disputadas em Turrialba, na Costa Rica. A delegação brasileira não contou com seus dois principais nomes - Ana Sátila e Pepê Gonçalves - polpados para a disputa da seletiva nacional em Três Coroas neste fim da semana. Em três dias de disputas, o Brasil faturou nove ouros, dez pratas e três bronzes.

Os principais medalhistas foram Omira Estácia, com dois ouros em cada competição e Marina Souza, com duas pratas em cada evento. No masculino, o destaque verde e amarelo foi no Pan-Americano. Felipe Borges foi ouro no C1 masculino. Na categoria júnior da mesma prova, Gustavo Selbach Júnior foi prata. No K1 masculino júnior, Guilherme Rodrigo faturou o bicampeonato.