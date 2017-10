O Brasil encerrou sua participação no Grand Slam de Judô de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, com sete medalhas: três de prata e quatro de bronze. As últimas três conquistas foram no sábado, com a bicampeã mundial do meio-pesado Mayra Aguiar (78kg) e as pesados Maria Suelen Altheman e Beatriz Souza (+78kg).