Atual campeã mundial, Mayra Aguiar lutará no sábado ATTILA KISBENEDEK / AFP

A equipe de judô da Sogipa terá cinco representantes no Grand Slam de Abu Dhabi, que começa nesta quinta-feira (26) nos Emirados Árabes.

Mayra Aguiar (-78kg), Felipe Kitadai (-60kg), Érika Miranda (-52kg), Maria Portela (-70kg) e Rafael Macedo (- 90kg) pisarão o tatame em busca das medalhas. As chaves foram sorteadas nesta quarta-feira (25).

Por figurarem entre os 10 melhores do ranking mundial em suas categorias, as três judocas são cabeças de chave do torneio feminino.

Atual campeã mundial e número do 1 do mundo, Mayra espera a vencedora da luta entre Aleksandar Babintseva, da Rússia, e Luise Malzahn, da Alemanha. A gaúcha lutará no sábado (28), última dia de competições.

Érika Miranda, 3ª do ranking mundial, aguarda a vencedora do confronto entre Karolina Pienkowska, da Polônia, e Oritia Gonzalez, da Argentina. Bronze no Mundial de Budapeste, ela lutará nesta quinta-feira. Já Maria Portela (7ª) estreia contra Valentina Maltseva, da Rússia, nesta sexta-feira (27).

Recuperado da cirurgia no ombro direito, Kitadai estreia nesta quinta-feira contra o iraniano Mohammad Rashnonezhad. Já Macedo encara o alemão Dario Garcia no sábado.