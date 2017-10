Marcelo Demoliner (à esquerda) e Sam Querrey Erste Bank Open / Divulgação

O tenista gaúcho Marcelo Demoliner e o norte-americano Sam Querrey ficaram com o vice-campeonato da chave de duplas do ATP 500 de Viena, na Áustria. Na decisão disputada neste domingo (29), eles chegaram a ter dois match points diante do indiano Rohan Bopanna e do uruguaio Pablo Cuevas, mas acabaram levando a virada e perderam por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7), 6/7 (4) e 11/9, depois de uma hora e 45 minutos de partida.

A semana foi incrível para Demoliner. Pela primeira vez atuando com Querrey, 14º colocado no ranking mundial de simples da ATP, o brasileiro comemorou vitórias sobre os espanhóis Feliciano Lopez e Marc Lopez, campeões de Roland Garros em 2016, e os irmãos norte-americanos Bob e Mike Bryan, donos de 112 títulos no circuito mundial. Mesmo sem vencer o torneio, garantiu pontos suficientes par figurar pela primeira vez na carreira entre os 40 melhores do mundo.