Brilhou a estrela de Marcelo Demoliner. O atleta, número três do país e 42º do mundo, alcançou na noite desta quinta-feira (26) sua maior vitória da carreira ao bater os maiores campeões da modalidade, os irmãos Bob e Mike Bryan.

O gaúcho e o americano Sam Querrey, 14º do mundo nas simples, superaram cabeças de chave 2 e ambos sexto do mundo do ranking atual, com parciais de 6/3, 3/6 e 10/8, após 1h04min.

Foi a terceira partida de Demoliner contra os gêmeos e a primeira vitória. Havia perdido em 2013 com André Sá e este ano com Marcus Daniell, da Nova Zelândia, seu parceiro fixo, as duas vezes no piso de grama, há quatro anos em Wimbledon e nesta temporada em Stuttgart, na Alemanha.