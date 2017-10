A suíça Martina Hingis, atualmente número 1 do mundo do ranking de duplas e ex-número 1 no simples, irá se aposentar após sua última partida no Masters WTA, que está sendo disputado em Cingapura, anunciou a própria tenista nesta quinta-feira pela rede social Facebook.

"É difícil de acreditar que há quase exatos 23 anos eu fazia minha estreia profissional. Os anos que se seguiram foram dos mais enriquecedores da minha vida, tanto pessoal como profissionalmente, mas acho que chegou a hora de me aposentar, o que farei após minha última partida em Cingapura", explicou Hingis, 37 anos.

Hingis havia se aposentado uma primeira vez em 2003, com 22 anos, devido às repetidas lesões. Voltou ao circuito em 2006, sem conseguir recuperar o alto nível do passado. Em novembro de 2007, voltou a pendurar a raquete após ser pega no antidoping por uso de cocaína, apesar de ter sido absolvida no caso.

Em 2013, a suíça realizou uma segunda volta às quadras para competir em duplas, com muito sucesso.

Como tenista de simples, Hingis venceu cinco títulos de Grand Slam (Aberto da Austrália em 1997, 1998, 1999, Wimbledon em 1997 e US Open em 1997) e se tornou a mais jovem número 1 do mundo da história em 31 de março de 1997, quando tinha 16 anos e 3 meses. No total, foram 209 semanas no topo do ranking.

Somando títulos de simples e duplas (femininas e mistas), Hingis conquistou 25 Grand Slams. O último foi em 11 de setembro deste ano no US Open, jogando ao lado da taiuanesa Chan Yung-Jan, com a qual divide o posto de número 1 do mundo em duplas.

Hingis e Yung-Jan, oito vezes campeãs nesta temporada, enfrentam no sábado a dupla formada pela tcheca Andrea Hlavackova e a húngara Timea Babos por uma vaga na final do Masters WTA.