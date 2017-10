Foi divulgada, na tarde desta sexta-feira (27), a chave principal do Masters 1000 de Paris, na França, último torneio regular do circuito ATP e evento decisivo para a disputa de Rafael Nadal e Roger Federer pelo número 1 do mundo e as últimas vagas do ATP Finals.

Rafael Nadal, atual líder, estreia diante do vencedor do confronto entre o jovem sul-coreano Hyeon Chung, 57º colocado e de 21 anos, e o canhoto Mischa Zverev, 30º. Rafa derrotou o sul-coreano no único jogo no saibro de Barcelona, na Espanha, e ganhou as duas contra Mischa, ambas este ano em Brisbane, na Austrália, e Acapulco, no México.