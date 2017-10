O jornal "Mundo Deportivo" traz, nesta quarta-feira, o valor que o Barcelona precisará desembolsar para (enfim) tirar Phillipe Coutinho do Liverpool, que não quis vender o brasileiro no último mercado de verão europeu.

O "Mundo Deportivo" informa que agentes de Phillipe se reuniram com a diretoria do Barcelona na última segunda-feira, assim que encerrou a premiação do "The Best", organizado pela Fifa, em Londres.