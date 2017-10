Dibyangshu Sarkar / AFP

Diante da Inglaterra, o Brasil levou um duro golpe, nesta quarta-feira (25), pelas semifinais do Mundial Sub-17. A equipe comandada por Carlos Amadeu viu Brewster marcar três vezes, colocar o jogo em Calcutá no bolso e o sonho do título se esvair. O placar terminou em 3 a 1 para os ingleses, com Wesley marcando para a seleção brasileira.

Brewster, que já havia marcado outros três nas quartas de final (contra os Estados Unidos), levou a Inglaterra à final do torneio. A outra semifinal será realizada entre Mali e Espanha também no Estádio Vivekananda Yuba Bharati Krirangan.

O jogo

O Brasil iniciou o confronto com uma alteração em relação ao jogo contra a Alemanha: Weverson, autor de um gol nas quartas, no lugar de Cândido na lateral esquerda. O esquema tático (4-1-4-1) se manteve, e o início do confronto era estudado por ambos os lados. Até que, aos 10 minutos, Brewster empurrou para a rede após duas tentativas e uma inicial defesa de Brazão.

O time de Carlos Amadeu, no entanto, não se encolheu. Já tinha mais posse de bola, e a mesma foi acentuada com a desvantagem. Cerca de 10 minutos depois, em boa jogada de Paulinho pela direita, o lateral-direito Wesley ficou com o rebote e deixou tudo igual. O jogo ganhou em emoção.

Goleador nato, Brewster fez mais um gol, tornando-se o artilheiro isolado do torneio. O camisa 9 marcou depois de jogada de ultrapassagem pela direita e cruzamento de Sessegnon. Antes, Brenner, sem marcação, desperdiçou uma chance frente ao goleiro britânico.

No segundo tempo, o ritmo das duas equipes caíram. Pior para o Brasil. A 30 minutos do fim, Paulinho deu um chute forte, defendido pelo goleiro Anderson. O meio-campo brasileiro passou a errar passes simples e a se tornar impotente diante da sólida defesa inglesa.