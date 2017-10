O que você faria para assistir ao jogo entre Brasil e Inglaterra pela semifinal do Mundial Sub-17? Na Índia, que está recebendo a competição, a população faria (e fez) um grande esforço. Para o confronto desta quarta-feira (25), às 9h30min (de Brasília), mais de um milhão de pessoas tentaram comprar ingressos para o duelo. "Apenas" 66 mil estarão presentes.

Por isso, foi necessário muito esforço para adquirir uma entrada para o jogo. Desde que foi transferido da cidade de Guwahati para Calcutá por conta das más condições do gramado, o jogo passou a ganhar atenção especial dos indianos, que viram a Fifa disponibilizar os 66 mil ingressos pelo site oficial. A enorme procura, porém, resultou em uma instabilidade no sistema de vendas: alguns torcedores até pagaram, mas não conseguiram sacar o ticket. Outros, como relata uma reportagem do India Today, madrugaram em frente ao estádio para tentar ingressos para familiares.