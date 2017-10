O francês Zinedine Zidane, técnico do Real Madrid, afirmou nesta quarta-feira que deseja conquistar a Copa do Rei, único título que não venceu na carreira, em coletiva de imprensa na véspera da estreia de seu equipe na competição contra o Fuenlabrada, da 3ª divisão.

"Me parece que é muito importante, muitas pessoas querem fazer acreditar que é um título menor, mas eu não acho", declarou Zidane.

"Nossa ambição este ano é vencer a Copa do Rei precisamente porque podemos, então para mim não é um troféu menos importante, para mim é um dos troféus potenciais que podemos ganhar este ano", declarou Zidane.

O técnico merengue, atual bicampeão da Liga dos Campeões, do Campeonato Espanhol e do Mundial da Fifa, também não havia conquistado a Copa do Rei durante sua brilhante carreira de jogador.